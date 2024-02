Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240212.1 Hohwacht: Verlorener Schlüssel findet mit polizeilicher Hilfe wieder zur Besitzerin

Hohwacht (ots)

Am Samstagnachmittag verlor eine Spaziergängerin ihren Schlüssel am Strand in der Hohwachter Bucht. Durch einen aufmerksamen Passanten und polizeilicher Hilfe konnte der Schlüssel schnell wieder an die Besitzerin übergeben werden.

Gegen 16:20 Uhr meldete sich eine Dame aus Hohwacht über eine Notrufsäule bei der Polizei und gab an, dass ihr Auto- und Fahrradschlüssel abhandengekommen sei. Zeitgleich erschien ein Passant auf der Polizeistation Lütjenburg und gab ein Schlüsselbund, welchen er in Hohwacht am Strand gefunden habe, ab. Die Kollegen suchten direkt im Anschluss die Anruferin in Hohwacht auf. Dort konnten sie den Schlüssel an die überglückliche Dame übergeben. Sie gab an, dass sie fast täglich aus Kiel nach Hohwacht fahre, um dort Fahrrad zu fahren und am Strand spazieren zu gehen. Dabei sei ihr der Schlüssel dann vermutlich aus der Jackentasche gefallen. So hat die Sache nach kurzer Aufregung doch noch ein gutes Ende genommen und die Dame konnte ihren Spaziergang sicherlich noch etwas mehr genießen als sonst.

Alina Kelbing

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell