POL-KI: 240213.1 Mönkeberg: Unbekannte werfen Schneebälle auf Fahrzeuge

Kiel (ots) - Die Wasserschutzpolizei (WSP) Kiel stellte bei Schiffskontrollen am Wochenende erhebliche Umweltverstöße sowie einen alkoholisierten Kapitän fest. Darüber hinaus kam es zu einem Seeunfall im Böschungsbereich des Nord-Ostsee-Kanals. Die Wasserschutzpolizei Kiel hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Am Samstag kontrollierten Beamte des ...

mehr