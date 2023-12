Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand im Mehrfamilienhaus

Celle (ots)

Celle - Am heutigen Morgen (04.12.2023) ist um 08:15 Uhr ein Brand in einem Keller in der Bredenstraße gemeldet worden. Vor Ort bestätigte sich die erste Meldung. Zu Personenschäden ist es durch den Brand nicht gekommen. Jedoch ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar, weshalb die Bewohner von drei Wohnungen zunächst anderweitig untergebracht werden müssen. Der entstandene Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Mögliche Zusammenhänge zu anderen Bränden im Stadtgebiet werden geprüft. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen und dauern an.

