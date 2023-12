Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Leerstehendes Haus steht in Flammen

Celle (ots)

Celle - Am Sonntag (03.12.2023) um 21:44 Uhr ist ein Brand in der Kuckuckstraße gemeldet worden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein leerstehendes Einfamilienhaus und das dazugehörige Nebengebäude in Brand stehen. Durch das Feuer ist niemand verletzt worden. Der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Mögliche Zusammenhänge zu anderen Bränden im Stadtgebiet werden geprüft. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen und dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell