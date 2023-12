Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Feuer im Ferienwohngebiet

Celle (ots)

Winsen(Aller) - Zu einem Vollbrand eines Hauses ist es am 03.12.2023, gegen 01:00 Uhr, in einem Wochenendwohngebiet gekommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten sowohl der Bewohner (81 Jahre), als auch die Bewohnerin (65 Jahre) außerhalb des Gebäudes angetroffen werden. Während der 81 jährige Verletzungen aufwies, welche zwar eine stationäre Behandlung nötigt machten, aber er inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen ist, hat die 65-jährige sich lebensgefährliche Brandverletzungen zugezogen. Die 65-jährige wurde noch am Wochenende in eine Spezialklinik nach Schleswig-Holstein verlegt und ihr Zustand ist weiterhin kritisch. Durch das Feuer ist das Haus zerstört worden. Die Schadenssumme wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen und dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell