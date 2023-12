POL-CE: Verkehrsunfall bei Glätte

Celle (ots) - Eicklingen - Am Donnerstag, den 23.11.2023, gegen 12:35 Uhr, ist es auf der Braunschweiger Straße (B 214), auf Höhe der Einmündung Dannscharn in Eicklingen zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Der 47-jährige geschädigte Fahrzeugführer bog mit seinem PKW von der Braunschweiger Straße nach links in die Straße Dannscharn ein. An der ...

mehr