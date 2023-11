Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bäckerei- Zeugen gesucht

Großbreitenbach, Ilmenauer-Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Freitag, den 17.11.2023 bis Samstag, den 18.11.2023 in eine Bäckereifiliale in der Ilmenauer-Straße eingebrochen. Die Diebe hebelten zwischen 19:15 Uhr und 05:30 Uhr die Tür zur Bäckerei auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen einen Tresor in dem sich eine größere Menge Bargeld befand und entkamen unerkannt. Der Sachschaden an der beschädigten Tür wurde mit circa 1000,-EUR angegeben. Auf diesem Weg sucht die Polizei Personen, die zu vorgenannter Tatzeit verdächtige Personen gesehen haben bzw. Hinweise zur Tathandlung geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer ST/0301572/2023 bei der PI Arnstadt- Ilmenau zu melden.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell