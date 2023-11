Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt mißachtet

Arnstadt, Alfred-Ley-Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 18.11.2023 gegen 12:30 Uhr befuhr eine 32-jährige Chevrolet-Fahrerin die Alfred-Ley-Straße, um nach links in die Straße "Am Lützer Feld" abzubiegen. Im Kreuzungsbereich mißachtete ein 33-jähriger Mazdafahrer die Vorfahrt der 32-jährigen und kollidierte sodann gegen diese. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wurde mit circa 14000,-EUR angegeben. Gegen den 33-jährigen wurden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell