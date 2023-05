Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Friedberg: Weißer Ring zu Gast bei Wetterauer "SvO"-Treffen

Friedberg (ots)

Im Rahmen des regelmäßig stattfindenden Treffens der Wetterauer "Schutzleute vor Ort" besuchte die neue Leiterin der Wetterauer Außenstelle des Weißen Rings am Donnerstag letzter Woche (04.05.) die Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter. Mitgebracht hatte Cornelia Weber einige outdoortaugliche Warntafeln, die sie an die "SvO"-Koordinatorin der Wetterauer Polizeidirektion, Kriminalhauptkommissarin Judith Pollesch, übergab. Die Schilder, die unter dem Motto "STOPP DEM DIEBSTAHL!" vor Fahrraddiebstählen beziehungsweise dem Diebstahl von im Auto zurückgelassenen Wertsachen warnen sollen, werden nun durch die Schutzleute und nach Rücksprache mit den Städten und Kommunen an geeigneten Örtlichkeiten angebracht.

Die beigefügte Aufnahme zeigt v.l.n.r.): Sabine Willwoldt (Schutzfrau vor Ort in Altenstadt), Christian Gerhardt (Schutzmann vor Ort in Büdingen), Andre Waldheim (Schutzmann vor Ort in Rosbach), Bernd Büthe (Schutzmann vor Ort in Bad Nauheim), Cornelia Weber (Weißer Ring), Kirsten Schäfer (Schutzfrau vor Ort in Butzbach) und Judith Pollesch (SvO-Koordinatorin). Es fehlen die Schutzleute vor Ort aus Bad Vilbel und Karben.

