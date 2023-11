LPI-GTH: Radfahrer angefahren

Gotha (ots) - Aus einem geparkten Fahrzeug in der Bohnstedtstraße entwendete ein unbekannter Täter einen Trennschleifer im Wert von rund 1.300 Euro. Dabei schlug der dreiste Dieb am helllichten Tag die Heckscheibe eines Opels ein, um an das Beutegut zu gelangen. Die Tat ereignete sich zwischen 10:10 Uhr und 11:00 Uhr. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter ...

mehr