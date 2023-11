Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach dem Kino ausgeraubt - Zeugenaufruf

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend gegen 23:15 Uhr ging der 16-jährige Geschädigte nach einem Kinobesuch in Gotha entlang der Huttenstraße zum vereinbarten Abholpunkt. Hier wurde er plötzlich von zwei männlichen Personen (beide ca. 1,70m - 1,80 groß, normaler Statur, deutschsprachig), angesprochen und aufgefordert, seine Wertgegenstände herauszugeben. Als der Geschädigte dies verweigerte, zog einer der Männer ein Messer und forderte ihn erneut auf, seine Wertgegenstände herauszugeben. Nachdem der Geschädigte dies dann tat, flüchteten die Männer mit dem Beutegut zu Fuß in Richtung Innenstadt. Einer der Männer war blond und dunkel gekleidet, der zweite war dunkelhaarig und in Tarnfarben gekleidet. Die Polizei Gotha hat nun die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen gesehen, die der Beschreibung entsprechen oder kann sonstige sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-78-1124) unter der Bezugsnummer 0301468/2023 entgegen. (rd)

