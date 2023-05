Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Kleinkind von führerlosen Pkw erfasst und leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am Donnerstag, den 04.05.2023 um 13.20 Uhr stellte eine 34-jährige Hattingerin ihr Fahrzeug am Straßenrand der Straße "Am Rohr" ab, in der Absicht dieses zu beladen. Beim Aussteigen sicherte sie ihren Pkw nicht genügend ab, so dass er ins Rollen geriet und ihre 2-jährige Tochter erfasste. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus zu Untersuchungszwecken eingeliefert.

