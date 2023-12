Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tragischer Einsatz in Burkersdorf

Greiz (ots)

Burkersdorf: Zu einem tragischen Rettungseinsatz kam es gestern früh (03.12.2023) in Burkersdorf. Zeugen meldeten einen offensichtlichen Verkehrsunfall, so dass Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Anger ausrückten. Vor Ort konnte das betreffenden Unfallfahrzeug, ein Pkw Renault festgestellt werden. Im Fahrzeug selbst befand sich der Fahrer (46), welcher jedoch nicht mehr ansprechbar war. Trotz unverzüglich eingeleitete Rettungsmaßnahmen konnte nur noch der Tod des 46-Jährigen festgestellt werden. Warum es zu dem tragischen Geschehen kam wird aktuell ermittelt. Die Ermittlungen übernahm die Kripo in Gera. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell