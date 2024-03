Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender im Zug mit Messer bedroht

Stuttgart/Esslingen (ots)

Zu einer Bedrohung mit einem Messer ist es am Freitagabend (08.03.2024) gegen 18:00 Uhr in einem Zug zwischen Mannheim und Stuttgart sowie zwischen Stuttgart und Esslingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten zwei Männer im Alter von 18 und 29 Jahren zunächst auf der Zugfahrt von Mannheim nach Stuttgart aus bislang unbekannten Gründen in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll der Ältere ein Messer aus seiner Tasche gezogen und seinen jüngeren Kontrahenten damit bedroht haben. Beim Umstieg in Stuttgart verfolgte der 29-jährige kroatische Staatsangehörige den 18-Jährigen offenbar und begab sich ebenfalls in den Zug in Richtung Ulm. Hier soll es erneut zu Bedrohungen mit dem Messer sowie Beleidigungen zum Nachteil des 18 Jahre alten Mannes gekommen sein. Ein Zeuge wurde bisherigen Informationen zufolge auf den Vorfall aufmerksam und verständigte den Triebfahrzeugführer. Alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei trafen den mutmaßlichen Täter beim Halt des Zuges in Esslingen an. Bei einer Durchsuchung fanden die eingesetzten Beamten neben einer geringen Menge an Betäubungsmittel, ein Taschenmesser, ein Einhandmesser sowie drei Cuttermesser auf. Welches Messer der 29-Jährige benutzt haben soll, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei Stuttgart.

