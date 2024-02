Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garage aufgebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Tautenhain: Nach Beute aus waren Langfinger in Tautenhain. Der oder die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Waldsiedlung. In dieser waren verschiedene Möbel gelagert, was vermutlich nicht ins Beuteschema passte. Offensichtlich ohne Stehlgut verließen der oder die unbekannten den Ort unerkannt. Wann sich die Tat genau ereignete konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, da der Eigentümer letztmalig im Juni vergangenen Jahres an seiner Garage war.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell