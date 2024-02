Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bewusstlos geschlagen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Oßmaritz/Bucha: Ein Hundehalter ist bei seiner morgendlichen Gassirunde durch einen Unbekannten derart geschlagen worden, dass er kurz das Bewusstsein verlor. Der 39-Jähriger war zwischen den Ortslagen Oßmaritz und Bucha unterwegs, als ein unbekannter Radfahrer kam. Dieser sprach den Mann an, welcher daraufhin seinen Hund an die kurze Leine nahm und sich entfernte. Der Radfahrer jedoch folgte dem Mann und schlug diesem, vermutlich mit einem Stock oder ähnlichen, von Hinten. Daraufhin verlor der Mann kurzzeitig das Bewusstsein und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer indes entfernte sich unerkannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 51359/2024, zu melden.

