Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Schlägerei an Fasching - Zeugen gesucht

Wörth (ots)

Die Polizei sucht Personen, die sich am 10.02.24 gegen 21:45 Uhr in einem Café in der Ottstraße in Wörth bei einer Faschingsparty aufgehalten haben. Zu dieser Zeit kam es im Toilettenbereich zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Wer Zeuge der Auseinandersetzung war oder in diesem Zeitraum in dem Café feierte und sachdienliche Angaben machen kann, soll sich mit der Polizei Wörth unter 07271 9221-0 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

