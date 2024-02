Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Wörth (ots)

Am Donnerstag wurden im Dienstgebiet der Polizei Wörth mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. So wurden in Kandel in der Marktstraße zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr drei Transporter festgestellt, deren Ladung nicht oder nur unzureichend gesichert waren. Ein weiterer Transporter wurde gegen 11.00 Uhr in Wörth kontrolliert. Hier war die Ladung ebenfalls nicht gesichert. Auf der A 65 wurden wiederholt LKW in den Nothaltebuchten festgestellt, die dort lediglich parkten. Gegen sie wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und sie mussten weiterfahren. In Jockgrim wurde zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Buchstraße durchgeführt. Hierbei waren 15 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Schnellste war bei erlaubten 30 km/h mit 47 km/h unterwegs. Zu guter Letzt wurde um 22.30 Uhr in Wörth in der Rheinstraße ein alkoholisierter PKW-Fahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 0,85 Promille. Der Fahrer muss nun mit mindestens 500 Euro Geldbuße, Punkten und einem Fahrverbot rechnen.

