Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Distanzelektroimpulsgerät stoppt Randalierer

Kandel (ots)

Mittwochnachmittag wurde eine randalierende Person in der Röntgenstraße gemeldet, welche mit einer Haushaltsschere hantiere und Passanten anpöble. Vor Ort konnte ein 47-jähriger polizeibekannter Mann festgestellt werden. Da er den polizeilichen Anweisungen nicht Folge leistete und sich weiter bedrohlich zeigte, wurde das Distanzelektroimpulsgerät (bekannt unter "Taser") eingesetzt. Der alkoholisierte Mann wurde im Anschluss gefesselt und zwecks ärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Anschließend folgte die Fahrt in eine psychiatrische Fachklinik. Die betroffenen Passanten und die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

