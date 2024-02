POL-PDLD: Roschbach - Geschwindigkeitskontrolle auf der L 516

Lustadt (ots) - Am 21.02.2024 wurde um 01:45 Uhr durch unbekannte Täter ein in der Straße "Am Unteren Griesweg" aufgehängter Zigarettenautomat gesprengt und Zigaretten und Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-1603 ...

mehr