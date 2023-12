Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brennende Mülltonnen - Zeugen gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache sind am Sonntagabend, 17. Dezember, mehrere Mülltonnen an der Hessenstraße in Brand geraten.

Um 21.50 Uhr bemerkte ein Anwohner das Feuer auf dem Abstellplatz der Tonnen hinter dem Mehrfamilienhauses und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte die Flammen, drei Mülltonnen brannten komplett ab.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

