POL-HAM: Getrocknete Aprikosen und Lachs: Renitenter Ladendieb festgenommen

Hamm-Uentrop (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Ludwig-Teleky-Straße ist am frühen Sonntagmorgen (17. Dezember) ein E-Sooter-Fahrer schwer verletzt worden. Der 31-Jährige aus Hamm befuhr gegen 05.42 Uhr den südlichen Gehweg der Ludwig-Teleky-Straße in Fahrtrichtung Osten. In Höhe der Hausnummer 8 stieß er aus bislang unbekannter Ursache mit einem Verkehrsschild zusammen und stürzte. Er wurde mit einem ...

