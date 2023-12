POL-HAM: Ladendieb klaut hochwertige Winterjacken

Hamm-Mitte (ots) - Mit einem aggressiven Ladendieb mussten Mitarbeiter eines Discounters am Westring am Samstagabend, 16. Dezember, umgehen. Gegen 20 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, als ein 49-Jähriger den Laden verlassen wollte. Ein Security-Mitarbeiter sprach ihn an und bat den mutmaßlichen Ladendieb mit ins Büro. Im Büro schlug der 49-Jährige dann um sich, ...

