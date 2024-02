Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wem gehört das Fahrrad ?

Bad Bergzabern (ots)

Bereits am 14.02.2023 wurde die Polizei Bad Bergzabern auf ein herrenloses Fahrrad, welches im Bereich Friedhof Bad Bergzabern abgestellt wurde, aufmerksam gemacht. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrrad zuvor durch unbekannte Täter zumindest unbefugt in Gebrauch genommen wurde. Der geschädigte Eigentümer des Fahrrads ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

