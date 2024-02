Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrolle am VITALIS-Kreisel

Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr wurde gestern (20.02.2024) eine Verkehrskontrolle am VITALIS-Kreisel durchgeführt. Vier Autofahrer wurden mit 30 Euro verwarnt, weil sie nicht angegurtet waren. In einem weiteren Fahrzeug war ein Kind unter 12 Jahren nicht vorschriftsmäßig gesichert, weshalb auch dieser Fahrer 30 Euro Verwarnungsgeld bezahlen musste. Laut Unfallforschung können jährlich rund 200 Verkehrstote und 1.500 Schwerverletzte vermieden werden, wenn sich alle Autoinsassen immer korrekt anschnallen würden. Untersuchungen zeigen, dass bereits bei einem Aufprall mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h die Arme eines 75 Kilogramm schweren Menschen ein Gewicht von 1.800 Kilogramm abstützen müssen. 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg erhalten 8 Fahrzeugführer, weil sie während der Fahrt mit dem Handy telefonierten. Die Ablenkung durch das Handy am Steuer ist eine unterschätzte Gefahr. Schon bei Tempo 50 legt man innerhalb von zwei Sekunden mehr als die Länge eines Tennisplatzes zurück - wer in dieser Zeit aufs Handy schaut, ist 30 Meter blind unterwegs. Wer bei 100 km/h fünf Sekunden aufs Smartphone schaut, durchfährt blind mehr als die Länge eines Fußballfeldes.

