Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unter Drogeneinfluss

Edenkoben (ots)

Auf dem Weg zu seinem Arbeitgeber wurde am heutigen Morgen (21.02.2024, 7 Uhr) in der Weinstraße ein 23 Jahre alter Autofahrer kontrolliert, weil er infolge seiner langsamen Fahrweise auffällig war. Schon bei der Kontaktaufnahme stellten die Beamten ein extrem gestresstes und nervöses Verhalten fest. Aufgrund seiner glasigen Augen und seinen zittrigen Händen wurde ihm ein Schnelltest angeboten. Dieser bestätigte den Konsum von Cannabis und Kokain in den zurückliegenden Tagen. Die Blutentnahme wurde angeordnet. Die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein wurden sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

