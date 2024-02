POL-PDLD: Rheinzabern - Kupferdiebstahl

Kandel (ots) - Am Dienstag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth Verkehrskontrollen in Kandel und Wörth durch. Dabei ergaben sich 80 Verstöße. 32 Mängelberichte, 19 Handynutzungen am Steuer, 10 nicht angelegte Gurte und 8 Ladungsverstöße führen die Liste der Ahndungen an. Weiterhin ergaben sich Vorfahrtsverstöße und sonstige Vergehen. Eine 27-jährige Frau aus Herxheim war ohne gültige ...

