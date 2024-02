POL-PDLD: Kandel: Verkehrskontrollen

Weingarten (ots) - Am Dienstagmorgen befuhr eine 17-jährige Rollerfahrerin die Hauptstraße in Weingarten. An der Einmündung zur Neugasse wurde sie von einer 40-jährigen Autofahrerin übersehen, weshalb es zum Unfall kam. Die junge Frau wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 3000 ...

