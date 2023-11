POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Moers - A 57 - Auffahrunfall am Stauende - Ein schwer und ein leicht verletzter Mensch

Düsseldorf (ots) - Die Polizei muss erneut vor falschen Polizisten warnen, die in Düsseldorf ihrem kriminellen Handwerk nachgehen. So wurde am Mittwoch ein 75-jähriger Düsseldorfer auf perfide Art und Weise um 80.000 Euro betrogen. Um 15:00 Uhr klingelte das Telefon des Seniors. Als er abhob, meldete sich eine ...

