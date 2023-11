Polizei Düsseldorf

POL-D: Vermisstenfahndung - Wo ist Pavo M.? - Polizei Düsseldorf bittet um Mithilfe bei der Suche nach Senior

Düsseldorf (ots)

Die Polizei Düsseldorf sucht mit einem Lichtbild nach dem vermissten Senior Pavo M. Das Bild zur Fahndung ist unter dem folgenden Link beim landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW hinterlegt:

https://polizei.nrw/fahndung/120527

Seit Montagmorgen, 13. November 2023, wird der 71-jährige Düsseldorfer vermisst. Er verließ gegen 09:00 Uhr seine Wohnung in Stadtmitte und gab an, nur kurz zu seinem Pkw gehen zu wollen. Er kehrte seitdem jedoch nicht in die Wohnung zurück. Suchmaßnahmen der Polizei mit einem Personenspürhund ergaben, dass der vermisste Mann vermutlich am Hauptbahnhof in einen Zug eingestiegen war.

Pavo M. hat graue Haare, eine kräftige Statur und ist etwa 1,75 Meter groß. Als er die Wohnung verließ trug er eine blaue Jacke mit Fellkragen, einen blauen Pullover und eine blaue Jeans.

Hinweise werden erbeten an die Vermisstenstelle der Polizei Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211-8700.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell