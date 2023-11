Polizei Düsseldorf

POL-D: 25-jähriges Jubiläum Deutsch-Niederländische Doppelstreifen auf den Weihnachtsmärkten in Düsseldorf

Einladung zum Presse- und Fototermin

Düsseldorf (ots)

Freitag, 24. November 2023, 14:00 Uhr

Treffpunkt: 40213 Düsseldorf-Altstadt, Marktplatz (dortiger Weihnachtsmarkt vor der Weihnachtstanne)

Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert besteht die hervorragende Kooperation zwischen der Politie Den Haag und der Düsseldorfer Polizei. Und auch in diesem Jahr begleiten wieder jeweils vier Polizisten aus der Partnerstadt ihre Düsseldorfer Kolleginnen und Kollegen an den vier Adventswochenenden durch den vorweihnachtlichen "Einkaufstrubel". Die niederländischen Beamtinnen und Beamten stehen ihren Landsleuten beim Besuch der Landeshauptstadt wieder mit Rat und Hilfe in ihrer Muttersprache zur Seite.

Zu einem Foto vor der weihnachtlichen Kulisse am Marktplatz mit niederländischen und deutschen Polizistinnen und Polizisten laden wir Sie herzlich ein.

Die Einsatzkonzeption der Polizeiinspektion Mitte setzt wie in den Vorjahren auf sichtbare polizeiliche Präsenz auf den Weihnachtsmärkten und in den Einkaufsstraßen. Beamte sprechen Passanten und Besucher gezielt auf richtige Verhaltensweisen zur Verhinderung von Taschendiebstählen oder Diebstählen (auch Trickdiebstählen) aus Pkw an. Auch Zivilfahnder werden verstärkt im Einsatz sein, um Straftäter im konkreten Fall beweiskräftig zu überführen.

