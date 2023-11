Polizei Düsseldorf

POL-D: Tötungsdelikt in Rath - Aktueller Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft und der eingerichteten Mordkommission

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und Polizei Düsseldorf

Tötungsdelikt in Rath - Aktueller Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft und der eingerichteten Mordkommission

Nachtrag zur Pressemeldung vom 19. November 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5652601

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen derzeit von folgendem Tathergang aus:

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Rath kam es aus bislang unklarer Ursache zu einem Tötungsdelikt eines 89-jährigen zum Nachteil seiner 82 Jahre alten Ehefrau. Der Beschuldigte fügte seiner Ehefrau nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Messer schwerste Verletzungen zu, an deren Folge die Seniorin trotz notärztlicher Versorgung noch in der Wohnung verstarb.

Mutmaßlich in Suizidabsicht verletzte der 89-Jährige sich kurz nach Tatausführung selbst. Er wurde zur intensivmedizinischen Betreuung in eine Klinik gebracht und befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Der Erlass eines Haftbefehls wurde am heutigen Tage beim zuständigen Amtsgericht beantragt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell