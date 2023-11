Polizei Düsseldorf

POL-D: Demonstrationsgeschehen in der Landeshauptstadt - Versammlungen verlaufen ohne nennenswerte Zwischenfälle

Düsseldorf (ots)

Die für den Innenstadtbereich angezeigten Versammlungen verliefen am heutigen Samstag friedlich und ohne größere Zwischenfälle. Während eines Aufzuges kam es zu zeitweisen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei fertigte mehrere Anzeigen.

In der Zeit von 12:15 bis 13:30 Uhr fand eine Kundgebung auf dem Konrad-Adenauer-Platz mit rund 120 Teilnehmenden statt. Wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Impressumpflicht auf verteilten Flyern fertigte die Polizei eine Anzeige.

Eine weitere Versammlung in Form eines Aufzuges zog von der Friedrich-Ebert-Straße um 15:00 Uhr über innerstädtische Straßen in Richtung Landtagswiese. Die in der Spitze aus bis zu 1.500 Teilnehmenden bestehende Demonstration wurde durch den Versammlungsleiter um 16:44 Uhr vor dem Landtag beendet. Die Polizei fertigte Anzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

Eine dritte Versammlung fand in der Zeit von 14:25 bis 15:25 Uhr als Kundgebung mit rund 60 Teilnehmenden an der Einmündung Oststraße/Steinstraße ohne besondere Vorkommnisse statt.

