Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 40 Essen Fahrtrichtung Dortmund - Eine Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 15. November 2023, 10:55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 40 bei Essen wurde am Mittwochvormittag ein Mann schwer verletzt. Ein Pkw war beim Ausfahren an der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Süd von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert, wobei der 19-jährige Beifahrer schwer verletzt worden war.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 24-Jähriger mit seinem Mercedes Kleintransporter auf der A 40 in Richtung Dortmund unterwegs. Im Kurvenbereich des Verzögerungsstreifens der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Süd verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Bei der Kollision wurde der Beifahrer schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

