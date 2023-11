Polizei Düsseldorf

POL-D: Körperverletzungsdelikt in der Altstadt - Schneller Fahndungserfolg - Tatverdächtiger identifiziert

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Unsere Pressemeldung von Freitag, 10. November 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5646086

Nachdem die Düsseldorfer Kriminalpolizei aufgrund eines Körperverletzungsdelikts in der Altstadt seit Freitag ermittelt, ist die Identität des Tatverdächtigen nun geklärt. Der 55-jährige Deutsche steht im Verdacht einen 56-jährigen Mann aus Österreich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Bolkerstraße geschlagen zu haben. In der Folge stürzte das Opfer zu Boden und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Mangels Haftgrund wurde der Tatverdächtige nicht festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell