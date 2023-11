Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Folgemeldung++ Kamp-Lintfort - A 42 Richtung Kamp-Lintfort- Schwerer Auffahrunfall kurz vor Autobahnkreuz Kamp-Lintfort - Eine Person im Fahrzeug eingeklemmt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Mittwoch, 15. November 2023, 09:52 Uhr

Wie bereits mit unserer Erstmeldung von 11:14 Uhr berichtet, kam es heute Morgen zu einem folgenschweren Auffahrunfall bei Kamp-Lintfort, kurz vor dem Autobahnkreuz Kamp-Lintfort.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr ein 35-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus Herne auf der A 42 in Richtung Kamp-Lintfort. Hier erkannte er offenkundig ein Stauende zu spät und stieß auf dem mittleren Fahrstreifen mit dem Auflieger des Sattelzuges eines 44-Jährigen aus Aachen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kastenwagen unter den Auflieger geschoben. Die Feuerwehr musste den 35-Jährigen aus dem Fahrzeugwrack befreien. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die A 42 blieb bis gegen 12:49 Uhr in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 35.000 Euro. Der Verkehr staute sich bis auf sechs Kilometer zurück.

