Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath - Vermutliches Tötungsdelikt in Wohnung - Staatsanwaltschaft und Mordkommission der Polizei Düsseldorf haben Ermittlungen aufgenommen.

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 19. November 2023, 11:40 Uhr

In einer Wohnung im Düsseldorfer Stadtteil Rath kam heute Vormittag eine Person ums Leben.

Die Polizei Düsseldorf erhielt gegen 11:40 Uhr über einen Notruf den Hinweis auf ein mögliches Gewaltdelikt in einer Wohnung. Zwei Personen wurden dort schwer verletzt aufgefunden. Eine davon verstarb noch am Tatort. Die andere Person - der Tatverdächtige - wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Kriminalpolizei Düsseldorf haben die Ermittlungen aufgenommen.

Weitergehende Informationen zum möglichen Tatgeschehen können frühestens ab morgen Mittag durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell