Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Fahruntüchtig

Edesheim (ots)

Eine Alkoholfahne schlug den Beamten bei einer Fahrzeugkontrolle am frühen Morgen (21.02.2024, 00.50 Uhr) in der Staatsstraße entgegen, weshalb sie dem 34 Jahre alten Fahrzeugführer einen Schnelltest anboten. Lt. Fahrer würde die Alkoholfahne von seinem 39 Jahre alten Beifahrer ausgehen. Und weil der anschließende Test bei ihm 1,6 Promille ergab, qualifizierte er sich zur Blutprobe. Sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Da am Kennzeichen seines Fahrzeugs manipulierte Prüfplaketten angebracht waren, muss er sich neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr noch wegen Urkundenfälschung verantworten. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 39-jährigen Beifahrer Betäubungsmittel aufgefunden werden. Gegen ihn mussten polizeiliche Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet werden.

