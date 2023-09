Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Betäubungsmittel aufgefunden

Mannheim (ots)

Eine 28-Jährige führte in der Nacht von Montag (11. September) auf Dienstag (12. September) am Mannheimer Hauptbahnhof Betäubungsmittel mit sich. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden zusätzlich 750 Gramm Amphetamin aufgefunden.

Gegen 00:05 Uhr wurde die deutsche Staatsbürgerin von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert. Während der Kontrolle konnte in der mitgeführten Handtasche 3,26 Gramm Amphetamin aufgefunden werden. Auf dem Weg zur Dienststelle versuchte die Frau ein in Toilettenpapier eingewickeltes Päckchen unbemerkt wegzuwerfen. Dies konnte durch die eingesetzten Beamten verhindert werden. In dem Päckchen befanden sich 37,36 Gramm Amphetamin. Bei der im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden noch weitere 750,00 Gramm Amphetamin aufgefunden.

Die Dame wird am Dienstag (12. September) durch die Landespolizei beim Amtsgericht zur Haftprüfung vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell