Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW Fahrer verletzt Frau an Fußgängerüberweg.

Bad Bergzabern; 21.02.2024 17:30 Uhr- 17:45 Uhr (ots)

Bad Bergzabern Am Mittwoch, den 21.02.2024 ereignete sich zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Weinstraße, zwischen der Shell und der HEM-Tankstelle. An dem dortigen Zebrastreifen, der über die Weinstraße führt, wurde eine 61 Jährige Fußgängerin aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern von einem PKW erfasst.

Der Verursacher verließ nach dem Zusammenstoß sein Fahrzeug und sprach mit der Fußgängerin. Da diese zunächst angab keine großen Schmerzen zu haben fuhr er sie mit seinem PKW zu ihrer Wohnanschrift, hinterließ jedoch keinerlei Kontaktinformationen.

Bei dem Verursacher soll es sich gem. Zeugenaussagen um eine männliche Person mit stämmiger Statur handeln. Der PKW Fahrer habe kurze grauschwarze Haare und an der Kleidung einen Firmenausweis getragen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben.

Hinweise zur Klärung der Identität des Verursachers werden unter der Telefonnummer 06343 / 9334-0 oder pibadbergzabern@polzei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern erbeten.

