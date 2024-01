POL-OH: Einbruch in Bäckerei

Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg (Ohm). Zwischen Donnerstag (18.01.), gegen 20 Uhr und Freitagmorgen (19.01.), etwa 2 Uhr, brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Unterstraße in Nieder-Ofleiden ein. Anschließend durchsuchten die Täter den Geschäftsraum. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

