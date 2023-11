POL-PDTR: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Idar-Oberstein (ots) - Eine bislang unbekannte männliche Person versuchte am Samstag, den 18.11.23 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:05 Uhr, einen Amazon-Lieferanten in der Straße Wüstlautenbach in 55743 Idar-Oberstein zu überfallen. Hierbei habe der unbekannte Täter mehrfach versucht, die Tür des Lieferfahrzeuges gewaltsam zu öffnen, wobei dieser u. a. ein ...

mehr