POL-PDTR: Versuchter schwerer Raub zum Nachteil eines Amazon-Lieferanten

Idar-Oberstein (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person versuchte am Samstag, den 18.11.23 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:05 Uhr, einen Amazon-Lieferanten in der Straße Wüstlautenbach in 55743 Idar-Oberstein zu überfallen. Hierbei habe der unbekannte Täter mehrfach versucht, die Tür des Lieferfahrzeuges gewaltsam zu öffnen, wobei dieser u. a. ein gezogenes Messer nutzte, um gegen die Scheibe zu schlagen. Der Amazon-Lieferant befand sich währenddessen in dem entsprechenden Fahrzeug und konnte nach Verriegelung der Türen mit diesem flüchten. Der unbekannte Täter soll sich anschließend fußläufig in Richtung Wilhelmstraße entfernt haben. Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- 40 - 45 Jahre alt - schmale Statur - 1,80 m groß - südländisches Erscheinungsbild - 3-Tage-Bart - dunkel gekleidet (schwarze Jacke mit Kapuze und Fellbesatz, schwarze Hose).

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

