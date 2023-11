POL-PDTR: Zigarettenautomat gestohlen - Zeugen gesucht!

Trier (ots) - Am Sonntag, 19.11.2023, wurden im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 21 Uhr, in der Straße An der Jugendherberge, auf dem dortigen Parkplatz der Jugendherberge, 16 Pkw mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

