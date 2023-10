Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am Mittwoch, den 18.10.2023 kam es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des HIT-Marktes in Eisenberg. Der Verursacher beschädigte hierbei ein geparktes Fahrzeug der Marke Citroen und verließ im Anschluss die Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell