Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Schiffsunfall: Tankmotorschiff beschädigt Radarreflektor der Hanauer Straßenbrücke.

Frankfurt am Main, Main-km 56,39 (ots)

Ein niederländisches Tankmotorschiff befuhr am frühen Morgen des 18.11.2023 gg. 04:30 Uhr den Main flussabwärts und kollidierte bei Main-km 56,39 mit einem Radarreflektor der Hanauer Straßenbrücke, wodurch dieser in Folge abgerissen wurde. Am Steuerhaus des Schiffes entstand Sachschaden. Weder die Fahrtüchtigkeit des Schiffes noch die Schifffahrt wurden durch den Unfall beeinträchtigt.

