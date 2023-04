Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer auf der BAB 8

Zweibrücken (ots)

Am 15.04.2023 ereignete sich um ca. 13:00 Uhr auf der A8 in Höhe der Anschlussstelle Contwig in Fahrtrichtung Saarland ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer. Der beteiligte 56-jährige Motorradfahrer fuhr als erster einer 4-köpfigen Motorradgruppe an der Anschlussstelle Contwig mit seiner BMW auf die Autobahn auf. Anschließend wollte er einen vor ihm befindlichen PKW überholen, indem er nach links auf die Überholspur wechselte. Dabei übersah er den bevorrechtigten, auf der linken Fahrspur heranfahrenden Seat eines 31-jährigen Mannes, sodass es trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung durch den Mann zum Zusammenstoß kam, bei dem das Motorrad auf die rechte Fahrspur, in die Fahrzeugseite eines dort befindlichen Peugeots geschleudert wurde. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der Motorradfahrer. Sein Motorrad wurde stark beschädigt und war, wie die beiden anderen beteiligten PKW ebenfalls, nicht mehr fahrbereit. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in die Uniklinik Homburg verbracht. Der 31-jährige Seat-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Autobahn A8 wurde voll gesperrt bis die Unfallaufnahme, das Abschleppen der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrspuren durch die Autobahnmeisterei um ca. 18.20 Uhr beendet war. Zwischenzeitig erfolgte eine Ableitung des Verkehrs über die Anschlussstelle Contwig. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 35000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell