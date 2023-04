Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend 18 Uhr und Donnerstagabend 22 Uhr kam es in der Dr.-Ehrensberger-Straße zu einer Unfallflucht. Der graue Ford Focus des Geschädigten stand am rechten Fahrbahnrand parallel zur Fahrtrichtung geparkt. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er mehrere Beschädigungen im Bereich der linken Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 1.000,- Euro.

Wer Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06332 976-0 in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell