POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall auf der L 3330 zwischen Poppenhausen und Gersfeld

Am 18.01.2024, gg. 19:00 Uhr ereignete sich auf der L 3330 zwischen Poppenhausen und Gersfeld ein Verkehrsunfall, bei dem eine 41-jährige Poppenhäuserin mit ihrem Skoda infolge nichtangepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der Skoda prallte dann gegen zwei Bäume und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

