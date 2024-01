Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Störung der Telefonanlage der Polizei Osthessen behoben

Osthessen (ots)

Störung der Telefonanlage der Polizei Osthessen wieder behoben

Die in der Ursprungsmeldung genannten technischen Störungen wurden zwischenzeitlich behoben. Alle Dienststellen sind wieder telefonisch erreichbar.

Ursprungsmeldung:

Störung der Telefonanlage der Polizei Osthessen - Notruf uneingeschränkt erreichbar

Osthessen. Seit etwa 13.30 Uhr kommt es zu technischen Störungen an der Telefonanlage des Polizeipräsidiums Osthessen. Hierdurch können Bürgerinnen und Bürger die Dienststellen in allen drei osthessischen Landkreisen momentan nicht beziehungsweise nur stark eingeschränkt erreichen. Derzeit wird mit Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet. Mit ihren Anliegen können sich betroffene Personen gerne jederzeit persönlich vor Ort an eine Polizeidienststelle wenden. Wir informieren, sobald die Telefonanlage wieder vollumfänglich zur Verfügung steht.

WICHTIG: Der Notruf ist von der Störung nicht betroffen und uneingeschränkt erreichbar. In dringenden Notfällen ist daher weiterhin die 110 zu wählen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell